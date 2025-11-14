Центр по разработке беспилотников для АПК создадут в Краснодарском крае

Презентация проекта состоится на выставке "Югагро-2025"

КРАСНОДАР, 14 ноября. /ТАСС/. Научно-производственный центр по разработке беспилотных летательных аппаратов для агропромышленного комплекса создадут в Краснодаре. Презентация проекта состоится на выставке "Югагро-2025", сообщили в Министерстве сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Краснодарского края.

"В центре будут разрабатывать и изготавливать опытные образцы беспилотных летательных аппаратов для применения в агропромышленном комплексе. Это позволит кубанским аграриям получить доступ к современным технологиям для повышения эффективности сельскохозяйственного производства", - отметили в ведомстве.

На площадке центра обустроят диспетчерский и обучающий центры, зоны коллективного пользования и лабораторно-исследовательский комплекс. На одном из полигонов края создадут летно-испытательный центр.

"Разработка агродронов специально для нужд кубанских сельхозпроизводителей позволит значительно повысить точность мониторинга состояния посевов, оптимизировать внесение удобрений и средств защиты растений", - добавили в министерстве.

Выставка "Югагро-2025" пройдет с 18 по 21 ноября в выставочно-конгрессном комплексе "Экспоград ЮГ" в Краснодаре. В мероприятии примут участие более 600 предприятий из 79 регионов России и зарубежных стран.