Роспатент зарегистрировал товарный знак Christian Dior

Заявка была подана 1 августа 2024 года из Франции компанией "Кристиан Диор кутюр"
14:41
МОСКВА, 14 ноября. /ТАСС/. Французская компания Christian Dior зарегистрировала товарный знак Gem Dior в РФ, выяснил корреспондент ТАСС.

Заявка на товарный знак была подана 1 августа 2024 года из Франции компанией "Кристиан Диор кутюр". Товарный знак Gem Dior регистрируется по одному классу (№14) международной классификации товаров и услуг (МКТУ) - бижутерия, ювелирные украшения, футляры и часы, следует из данных Роспатента.

Ранее Роспатент зарегистрировал два товарных знака французской компании - Christian Dior и Chiffre Rouge. 

