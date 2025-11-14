Предложения по единой госсистеме учета НИОКР направят в Минобрнауки и Минцифры

Губернатор Красноярского края Михаил Котюков отметил, что информационная система должна быть клиентоцентричной, удобной и понятной для исследователей

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 14 ноября. /ТАСС/. Предложения по развитию Единой государственной информационной системы учета научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ гражданского назначения (ЕГИСУ НИОКТР), выработанные в рамках прошедшего заседания комиссии Госсовета РФ по направлению "Технологическое лидерство", направят для дальнейшей проработки в Министерство науки и высшего образования РФ, а также в Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций. Об этом по итогам заседания комиссии сообщили в пресс-службе Красноярского края.

"Развитие Единой государственной информационной системы учета научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ гражданского назначения (ЕГИСУ) стало ключевым вопросом на заседании комиссии Государственного Совета РФ по направлению "Технологическое лидерство". <…> По итогам заседания принято решение направить предложения по развитию системы [Единой государственной информационной системы учета научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ гражданского назначения] для дальнейшей проработки в Министерство науки и высшего образования России и Министерство цифрового развития России", - говорится в сообщении.

Так, в ходе заседания председатель профильной комиссии, губернатор Красноярского края Михаил Котюков подчеркнул, что информационная система должна быть клиентоцентричной, удобной и понятной для исследователей. По его словам, такой подход позволит привлечь ученых в единую цифровую среду, что даст точное представление об объемах финансирования научной деятельности в стране. "В июне этого года состоялась стратегическая сессия "Модель развития науки", на которой обсуждались важнейшие вопросы реализации государственной научно-технической политики. Особое внимание было уделено развитию Единой государственной информационной системы. Подводя итоги, Михаил Владимирович Мишустин поручил к концу января 2026 года представить соответствующую дорожную карту", - приводятся в сообщении слова.

В пресс-службе также сообщили, что на комиссии обсудили оценку эффективности мер налоговой поддержки организаций, финансирующих и ведущих научные исследования. Отмечается, что требуется проанализировать уровень налоговой нагрузки и сложность получения льгот, а при необходимости проработать меры по расширению поддержки и упрощению процедур.

Ранее президент России Владимир Путин утвердил новую Стратегию научно-технологического развития РФ, согласно которой к 2030 году в стране должны быть увеличены затраты на исследования и разработки, что требует новой модели развития науки. В стратегии определяются цели, основные задачи и приоритеты научно-технологического развития страны, устанавливаются направления госполитики в этой области и меры по их реализации.