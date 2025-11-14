Часть общежития Коммунистического университета купили на торгах за 691,6 млн рублей

Общая конечная цена объектов составила 691,6 млн рублей

МОСКВА, 14 ноября. /ТАСС/. Московская компания "Могул-1" купила на торгах объекты в составе общежития Коммунистического университета в центре Москвы за 691,6 млн рублей, говорится в сообщении ДОМ.РФ.

"Победителем торгов ДОМ.РФ по продаже помещений и отдельно стоящего здания в Басманном районе Москвы стала столичная компания "Могул-1". Она получит в собственность объекты культурного наследия регионального значения в составе архитектурного ансамбля общежития Коммунистического университета национальных меньшинств Запада им. Ю. Ю. Мархлевского", - отмечается в сообщении.

В двух торговых процедурах приняли участие шесть компаний, все из Москвы. Общая конечная цена объектов составила 691,6 млн рублей.

По итогам конкурса по продаже помещения площадью 3 тыс. кв. м его конечная цена составила 595,8 млн рублей, а здание площадью 281,3 кв. м перейдет в собственность инвестора за 95,8 млн рублей.

Новые владельцы должны будут отреставрировать здание и помещение и провести необходимые работы по их сохранению, выполнять требования регулирующих органов по содержанию и использованию в установленном законом порядке. Для восстановления и современного приспособления помещения победитель торгов сможет привлечь льготное финансирование со ставкой 9% годовых, поскольку оно находится в неудовлетворительном состоянии.

Комплекс общежития построен по проекту архитектора Григория Данкмана в 1929-1931 годах в стиле конструктивизма. В здании были запланированы более 360 комнат для проживания 2-3 человек, 18 комнат отдыха, столовая, тир, газоубежище и прачечная. Общежитие предназначалось для студентов вуза, созданного по декрету Ленина в 1922 году Коминтерном в целях подготовки управленцев из числа представителей малых народов, проживающих в западной части СССР. В 1927 году здесь учились представители 14 национальностей. К 1936 году он был закрыт, а общежитие передано Московскому институту иностранных языков (сейчас - Московский государственный лингвистический университет, МГЛУ). Сгоревшая и руинированная часть долгое время использовалась как поликлиника МГЛУ, потом была заброшена.