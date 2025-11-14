ТАСС: в Челябинске национализировали имущество ОПГ "Махонинские"

Объединение признали экстремистским

ЧЕЛЯБИНСК, 14 ноября. /ТАСС/. Советский районный суд Челябинска удовлетворил иск Генпрокуратуры, признав объединение "Махонинские" экстремистским, а также обратил в доход государства его имущество на сумму около 2,5 млрд рублей. Об этом ТАСС сообщили в оперативных службах региона.

"14 ноября решением Советского районного суда Челябинска на основании административного иска Генеральной прокуратуры РФ объединение "Махонинские" признано экстремистским, деятельность его на территории РФ запрещена. Судебной инстанцией вынесено решение об обращении в доход государства его имущества на сумму около 2,5 млрд рублей", - сказал собеседник агентства.

Против организатора преступной группировки Александра Махонина и других участников завели уголовное дело по статье об организации преступного сообщества. После окончания судебного заседания его задержали на крыльце суда сотрудники регионального УФСБ России во взаимодействии с областным ГУ МВД России.