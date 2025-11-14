Минцифры дополнило "белый список" сайтов

В него вошли сайты Госдумы, федеральных министерств, служб и агентств, государственных информационных систем, Генпрокуратуры, правительств субъектов РФ, "Почты России", Альфа-банка и другие

Редакция сайта ТАСС

© Евгений Мессман/ ТАСС

МОСКВА, 14 ноября. /ТАСС/. Список доступных во время ограничения работы мобильного интернета сайтов, так называемый белый список дополнен сайтами госорганов, "Почты России" и СМИ. Об этом сообщает Минцифры РФ.

В министерстве рассказали о том, что был сформирован "перечень российских цифровых платформ", вошедших на втором этапе в список сайтов и сервисов, которые "доступны в периоды отключений мобильного интернета по соображениям безопасности".

Так, на втором этапе в список включили сайты Госдумы, федеральных служб, министерств и агентств, Генпрокуратуры, государственных информационных систем, правительств субъектов РФ, Альфа-банка, "Почты России", государственной системы цифровой маркировки товаров "Честный знак", а также некоторых СМИ. Помимо этого, туда добавили туристический портал Туту.ру и сайты РЖД, "Такси Максим", навигатор 2ГИС и сайт с прогнозом погоды Gismeteo.

"Эти приложения и сайты остаются доступными в периоды ограничений", - добавили в министерстве. Необходимые настройки были реализованы операторами мобильной связи.

В Минцифры также напомнили, что в "белый список" на первом этапе уже вошли соцсети, национальный мессенджер Max, маркетплейсы, супермаркеты, видеосервисы, личные кабинеты операторов связи. Также доступ обеспечен к "Госуслугам", платформе для дистанционного голосования, сайтам президента и правительства.

Перечень цифровых платформ формируется из наиболее популярных интернет-ресурсов РФ, а также на основании предложений региональных и федеральных органов власти. "Он будет пополняться", - заключили в Минцифры.