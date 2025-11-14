"Единица природы" может стать главным инструментом для инвестиций в Арктику

У неарктических стран появится возможность внести вклад в защиту трансграничных территорий региона

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 14 ноября. /ТАСС/. Инструмент "Единица природы", разработанный Агентством стратегических инициатив (АСИ), может стать одним из наиболее эффективных способов мобилизации инвестиций в развитие Арктики. Об этом сообщили в пресс-службе АСИ со ссылкой на заместителя генерального директора агентства Георгия Белозерова.

"Заместитель генерального директора АСИ Георгий Белозеров призвал продвигать на международном уровне финансово-правовые механизмы, обеспечивающие интеграцию результатов сохранения, восстановления и приумножения природного капитала в экономику. По его словам, "Единица природы" может стать ключевым инструментом мобилизации и частных, и государственных инвестиций в развитие природных территорий Арктики с ее особыми потребностями восстановления и высоким потенциалом развития экономики. Кроме того, через приобретение "Единиц природы" у неарктических стран появится возможность внести свой вклад в защиту и обеспечение устойчивости трансграничных территорий региона", - сказано в сообщении по итогам выступления Белозерова на международном арктическом правовом форуме "Сохранение и устойчивое развитие Арктики: правовые аспекты".

Кроме того, замгендиректора заявил о необходимости перейти от восприятия природы как бесплатного ресурса к пониманию ее как стратегического актива национальной экономики. "Это требует формирования правовых и финансовых механизмов, в которых природа становится объектом инвестиций и равноправным участником общественных отношений. Важно также создание международных инструментов, обеспечивающих справедливое распределение усилий государств по сохранению арктических экосистем и признание вклада России", - приводятся его слова в сообщении.

На форуме также выступил заместитель директора Института цифрового права, заместитель директора Института исследований России Хэйлунцзянского университета Гун Нань, отметив, что устойчивое развитие Арктики требует международного подхода к финансированию охраны экосистем, основанного на научном сотрудничестве и уважении суверенных прав арктических государств.

Об инструменте

На заседании наблюдательного совета АСИ с участием президента РФ Владимира Путина заместитель директора, операционный директор АСИ Георгий Белозеров впервые представил "Единицу природы" как инвестиционно-финансовый инструмент для преумножения богатств природы. Ранее Белозеров сообщал ТАСС, что инструмент станет новой системой оценки вклада бизнес-проектов в предотвращение экологического ущерба, восстановление экосистем, благополучие и сохранение здоровья граждан, сокращение выбросов или увеличение поглощения парниковых газов. Инструмент также будет учитывать и поощрять компании не только за сокращение углеродного следа, а за гораздо более широкий круг эффектов от реализации экологических и климатических проектов.