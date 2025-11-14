ТА-3: исключения из санкций США по нефти из РФ распространятся на словацкий НПЗ

Речь идет о профильном предприятии Slovnaft

БРАТИСЛАВА, 14 ноября. /ТАСС/. Нефтеперерабатывающий завод (НПЗ) Slovnaft в Братиславе получит исключения из санкций США и сможет использовать нефть из России. Об этом сообщил телеканал ТА-3 со ссылкой на министра экономики Словакии Денису Сакову.

"Исключение из американских санкций на покупку российской нефти, которое получила Венгрия, будет относиться и к поставкам сырья на НПЗ Slovnaft", - сказала министр. Это профильное предприятие является одним из крупнейших в странах Центральной Европы и специализируется на переработке нефти, которую по трубопроводу "Дружба" республика получает из РФ.

Во время визита в Вашингтон 7 ноября премьер-министр Венгрии Виктор Орбан договорился с президентом США Дональдом Трампом, что Будапешту будет предоставлено исключение из американских санкций, которые препятствуют поставкам энергоносителей по нефтепроводу "Дружба" и газопроводу "Турецкий поток". По итогам переговоров с американским лидером он отметил, что это не ограниченное по времени исключение.

Между тем еврокомиссар по энергетике Дан Йёргенсен сообщил, что Еврокомиссия продолжает работу над планом, предусматривающим полный запрет на закупки странами Евросоюза в России нефти и ядерного топлива для АЭС.