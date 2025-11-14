В Казахстане впервые за 14 месяцев снизились продажи новых автомобилей

АСТАНА, 14 ноября. /ТАСС/. Продажи новых легковых и коммерческих автомобилей в Казахстане снизились впервые за 14 месяцев. Эксперты объясняют это высокой базой октября 2024 года, говорится в сообщении аналитического агентства "Автостат".

"Авторынок Казахстана показал отрицательную динамику впервые за 14 месяцев. Напомним, что в последний раз он демонстрировал снижение в годовом сравнении в августе 2024 года, а потом постоянно рос. При этом отрицательная динамика на этот раз во многом связана с высокой сравнительной базой прошлого периода - октябрь 2024-го был для казахстанского рынка одним из лучших месяцев", - сказано в сообщении.

По данным "Казахстанского автомобильного союза", в октябре по сравнению с этим же месяцем 2024 года снижение составило 6%. При этом продажи все равно выше, чем в сентябре 2025 года - на 10,1%.

За 10 месяцев 2025 года в стране продано 181 789 новых автомобилей, рост составил 14,6%. Среди автопроизводителей в лидерах Hyundai, который продал почти 40 тыс. машин, Chevrolet - 25,7 тыс. и Kia - 19,4 тыс. Далее в десятке только китайские марки, кроме японской Toyota, которая закрепилась на 8 месте с 8,8 тыс. реализованными автомобилями. Российская Lada с результатом 2,3 тыс. продаж расположилась на 13 месте, рост превысил 207%.

По данным "Автостата", в октябре 2024 года в Казахстане было продано почти 21,5 тыс. новых автомобилей, а за 10 месяцев - 158 621 тыс.