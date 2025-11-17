ДОМ.РФ: в России за год удвоилась доля работающих с ТИМ застройщиков

Использование ТИМ оптимизирует бизнес-процессы и снижает риски на всех этапах жизненного цикла зданий, способствует выработке оптимальных решений

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 14 ноября. /ТАСС/. Доля девелоперов, применяющих технологии информационного моделирования (ТИМ), за год удвоилась и достигла 42%. Об этом сообщил управляющий директор ДОМ.РФ Николай Козак на форуме "Цифровые решения".

"Уровень применения ТИМ в девелопменте составил 42% на начало четвертого квартала 2025 года, это в два раза больше, чем на конец первого полугодия 2024 года - 21%", - рассказал он.

Благодаря "цифровым двойникам" объектов можно значительно сократить издержки при проектировании и дальнейшей эксплуатации зданий, напомнили в ДОМ.РФ. "На базе нашей ИТ-компании "ДОМ.РФ Технологии" мы консолидировали разработку и продвижение передовых решений для цифровизации девелоперского бизнеса, запустили оценку цифровой зрелости девелопмента", - добавил Козак.

С 1 июля 2024 года отрасль в сфере долевого строительства начала переход на обязательное применение ТИМ со стадии проектирования. С 1 января 2025 года вступили в силу обязательства по их внедрению в период строительно-монтажных работ.

В основе информационного моделирования здания лежит проектирование объекта как единого целого. Изменение одного из параметров влечет автоматическое изменение связанных с ним показателей и объектов вплоть до чертежей, спецификаций и календарного графика. Использование ТИМ оптимизирует бизнес-процессы и снижает риски на всех этапах жизненного цикла зданий, способствует выработке оптимальных решений.