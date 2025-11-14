Росстат: отдых в Турции в октябре подешевел на 18,2%

Отдых в Абхазии, Азербайджане, Армении и Грузии подешевел на 11,8%

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 14 ноября. /ТАСС/. Стоимость туристических поездок в Турцию для россиян в октябре 2025 года снизилась на 18,2% по сравнению с сентябрем, в Египет - на 12,1%, следует из данных Росстата.

Отдых в Абхазии, Азербайджане, Армении и Грузии подешевел на 11,8%, в ОАЭ - на 7,8%, в Казахстане и Узбекистане - на 6,9%, во Вьетнаме, Индонезии, Малайзии и Таиланде - на 6,2%, в Белоруссии - на 1,6%.

Также снизилась стоимость поездок на отдых на Черноморское побережье России (-15,5%), проживания в гостинице 3 звезды (-1%), путевок в санатории (-0,9%), проживания в отелях 4 и 5 звезд (-0,8%), экскурсионных туров по России (-0,6%), проживания в гостинице 1 звезда или мотеле (-0,5%) и гостинице 2 звезды (-0,4%).

В то же время выросла стоимость автобусных экскурсий (+1,8%), билетов в музеи и на выставки (+1,6%), в кинотеатры (+1,5%) и театры (+0,4%).