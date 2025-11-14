Росстат предварительно оценил рост ВВП в III квартале на уровне 0,6%

При расчете динамики ВВП использованы индикаторы отраслевой статистики, которые показали рост производства в некоторых видах экономической деятельности

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 14 ноября. /ТАСС/. Рост ВВП России в III квартале 2025 года, по предварительной оценке, составил 0,6% в годовом выражении, следует из данных Росстата.

Ранее статслужба предварительно оценила рост ВВП РФ в I полугодии 2025 года на уровне 1,2%.

При расчете динамики ВВП использованы индикаторы отраслевой статистики, которые показали рост производства в некоторых видах экономической деятельности. Как добавили в Росстате, на рост индекса физического объема ВВП в наибольшей степени повлиял оборот общественного питания (+8,9%), сельское хозяйство (+3,6%), розничный товарооборот (+2,1%), обрабатывающие производства (+1,4%), строительство (+1,2%). В свою очередь, снижение продемонстрировали водоснабжение, водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений (-4%), пассажирооборот (-2,9%), оптовый товарооборот (-2,8%), грузооборот (-1,8%).

Предварительная оценка ВВП за III квартал 2025 года выполнена на основе производственного метода.