В Карелии установили налоговую льготу для НКО, содержащих приюты для животных

В регионе в этой сфере работают пять некоммерческих организаций

ПЕТРОЗАВОДСК, 14 ноября. /ТАСС/. Законодательное собрание Карелии установило налоговую льготу для социально ориентированных некоммерческих организаций в сфере защиты животных. Соответствующие изменения внесли в региональный закон "О налогах (ставках налогов) на территории Республики Карелия" по предложению карельских парламентариев, сообщили в Telegram-канале Заксобрания республики.

"Для социально ориентированных НКО в сфере защиты животных, в том числе занимающихся содержанием приютов, депутаты предусмотрели льготные налоговые ставки с 1 января 2025 года. Если объектом налогообложения являются доходы, то ставка по упрощенной системе налогообложения составит 1%; если "доходы минус расходы" - 5%", - сказано в сообщении.

Авторами законодательной инициативы выступили депутаты Марина Гуменникова, Ольга Шмаеник, Илья Раковский и Ирина Кузичева (фракция "Единой России").

"Это будет хорошая поддержка, если учесть, что в Карелии есть пять крепких некоммерческих организаций в данном направлении деятельности. Они оказывают существенную помощь в исполнении государственных полномочий по обращению с животными без владельцев", - сказала председатель комитета по агропромышленной политике, природопользованию и экологии Марина Гуменникова.