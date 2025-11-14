Христодулидис: Кипр не против использования ВС замороженных активов РФ

Президент также затронул тему отношений Брюсселя с Киевом в контексте действия антироссийских санкций

Редакция сайта ТАСС

БЕРЛИН, 14 ноября. /ТАСС/. Президент Кипра Никос Христодулидис считает возможным использование Евросоюзом замороженных активов РФ с целью поддержки Киева. Об этом он заявил в пятницу на совместной пресс-конференции с канцлером Германии Фридрихом Мерцем в Берлине.

"Республика Кипр не против использования замороженных российских активов. Это была моя позиция на последнем заседании Европейского совета (саммите ЕС - прим. ТАСС). Кипр вместе со всеми странами ЕС говорит о том, что нужно найти правильный юридический путь, чтобы мы могли продвигаться в реализации этой процедуры", - сказал глава островного государства в преддверии председательства Республики Кипр в Совете ЕС в первой половине 2026 года.

Христодулидис также затронул тему отношений Брюсселя с Киевом в контексте действия антироссийских санкций. "Что касается Украины, то Европейский союз должен обеспечить полное выполнение санкций, которые мы наложили [на Россию]. И это должны делать не только государства - члены ЕС, но и все те страны, которые хотят иметь институциональные связи с Евросоюзом. Очевидно, что в этой области они могут сделать больше", - заметил президент Кипра.

В четверг председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в своем выступлении в Европарламенте в очередной раз заявила, что ЕК считает экспроприацию российских активов под видом так называемого репарационного кредита наилучшей для ЕС возможностью содержания Украины в 2026-2027 годах. Бельгия, где заморожена основная часть из порядка €200 млрд суверенных активов РФ в ЕС, продолжает блокировать их экспроприацию, опасаясь ответа Москвы.

Ранее посол России в Бельгии Денис Гончар заявил в интервью ТАСС, что вне зависимости от схемы, по которой будут экспроприированы активы РФ, это станет воровством. Он предупредил, что ответ России "последует немедленно" и заставит Запад "считать убытки".