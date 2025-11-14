С экс-владельца "Южуралзолота" взыщут имущество

Суд удовлетворил иск Генпрокуратуры к Константину Струкову и другим ответчикам

Редакция сайта ТАСС

ЧЕЛЯБИНСК, 14 ноября. /ТАСС/. Пластский городской суд Челябинской области удовлетворил иск Генпрокуратуры о взыскании с бывшего владельца "Южуралзолота" Константина Струкова и других ответчиков имущества общей стоимостью 1,4 млрд рублей и денежных средств в размере 3,5 млрд рублей. Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах.

Читайте также

Что известно об обысках в "Южуралзолоте"

"Пластский городской суд Челябинской области удовлетворил третий иск Генеральной прокуратуры к Струкову и ряду других ответчиков. По решению суда в доход государства обратили имущество общей стоимостью 1,4 млрд рублей, также 3,5 млрд рублей денежных средств", - сказал собеседник агентства.

Разбирательство по иску проходило в закрытом режиме. Со ссылкой на правоохранительные органы сообщалось, что в иске заявлены девять ответчиков: Константин Струков, его бывшая жена Людмила, дочери Евгения и Александра, 22-летняя внучка Ульяна, сожительница Елена Додик, водители Андрей Верзилин и Александр Панферов, а также доверенное лицо Алексей Сопка. Требования Генпрокуратуры заявлены на имущество общей стоимостью 1,4 млрд рублей и денежные средства в размере 3,5 млрд рублей.

Также сообщалось, что Генпрокуратура совместно с сотрудниками управления ФСБ России по Челябинской области установила, что, по версии силовиков, бывший владелец "Южуралзолота" вывел из России за границу свыше 163 млрд рублей. На эти деньги в разных странах были приобретены недвижимость, яхты, предметы роскоши, ведется строительство зданий. Большинство перечисленных в иске ответчиков, как полагают силовики, трудились на своих должностях фиктивно. При этом, как установил на основании материалов ФСБ надзор, Струков фактически сам владел и осуществлял управление активами.

15 октября Пластский городской суд Челябинской области удовлетворил иск Генеральной прокуратуры о взыскании с бывшего владельца "Южуралзолота" и нескольких других ответчиков 3,9 млрд рублей в счет ранее причиненного природе ущерба. Как сообщал ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы, в исковом заявлении говорится, что ответчик извлекал прибыль за счет уклонения от погашения суммы ущерба, причиненного нарушением природоохранного и градостроительного законодательства, путем сбережения не возмещенного природе ущерба. Ранее сотрудники управления ФСБ России по Челябинской области проводили в компании обыски, осуществляли оперативное сопровождение.

11 июля Советский районный суд Челябинска удовлетворил иск Генпрокуратуры об обращении в доход государства акций "Южуралзолота", принадлежащих Константину Струкову. В иске отмечалось, что Струков, являясь с 2000 года депутатом заксобрания региона, а с 2017 года - заместителем председателя заксобрания, в нарушение запрета заниматься предпринимательской деятельностью через процедуру банкротства завладел имуществом ранее возглавляемой им компании "Южуралзолото", создав ПАО "Южуралзолото группа компаний" (ПАО "ЮГК"). В иске замгенпрокурора РФ требовал обратить в собственность государства 100% долей в ООО "Управляющая компания "ЮГК" и акции ПАО "ЮГК", принадлежащие Струкову и его дочери.