Комитет ГД по бюджету одобрил к II чтению проект федерального бюджета

Госдума рассмотрит бюджетный пакет на заседании 18 ноября

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 14 ноября. /ТАСС/. Комитет Госдумы по бюджету и налогам рекомендовал нижней палате парламента принять во втором чтении проект федерального бюджета на 2026 год и плановый период 2027-2028 годы. Планируется, что Госдума рассмотрит бюджетный пакет на заседании 18 ноября.

Как пояснил ранее глава комитета Андрей Макаров, к проекту бюджета было подано 715 поправок. Одной из поправок, внесенной депутатами и сенаторами во главе с Вячеславом Володиным и Валентиной Матвиенко по инициативе "Единой России", предполагается увеличение финансирования Государственного фонда поддержки участников специальной военной операции "Защитники Отечества" - благодаря внесенной поправке общий объем финансирования Фонда на 2026-2028 годы превысит 50 млрд рублей.

Говоря о блоке поправок в сфере образования и науки, Андрей Макаров отметил: "Очень важная тема - капитальный ремонт школ. Нам было важно сохранить или увеличить финансирование по этому направлению. Сразу хочу сказать, что у нас с вами по 2027 году финансирование сохранено на том уровне, что и было запланировано - более 76 млрд рублей, а в 2028 году оно вырастет более чем в два раза".

На дорожное строительство удалось дополнительно найти порядка 85 млрд рублей, даже немножко больше, указал Макаров. "Хотел бы сказать спасибо правительству в данном случае, потому что они, посмотрев свои резервы, также нашли аналогичную сумму. Таким образом, если эти поправки будут приняты, на региональные и местные дороги будет дополнительно направлено более 170 млрд рублей", - подчеркнул Андрей Макаров.

Он также добавил, что в ходе работы над поправками удалось найти дополнительные средства на развитие сельских территорий. "Общая сумма, которая будет направлена на эти цели в случае принятия поправок, превысит 200 миллиардов рублей", - отметил глава бюджетного комитета. Также найдены дополнительные средства на мероприятия по лесоустройству и комплектующие для воздушных судов Авиалесохраны.

Основные параметры

Принятый в первом чтении документ предполагает, что в 2026 году ВВП вырастет на 1,3%, а за три года увеличится почти на 7%, составив в номинальном выражении около 276 трлн рублей. Доходы бюджета в 2026 году составят 40,3 трлн рублей, в 2027 году - 42,9 трлн рублей, в 2028 году - 45,9 трлн рублей; расходы - 44,1 трлн рублей, 46 трлн рублей и 49,4 трлн рублей соответственно.

Инфляция в 2026-2028 годах ожидается на уровне 4%.

Объем Фонда национального благосостояния в 2026 году составит 13,637 трлн рублей, в 2027 году - 13,66 трлн рублей, в 2028 году - 13,836 трлн рублей.