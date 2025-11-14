ТМК реализовала казначейский пакет акций на сумму 135,4 млн рублей

МОСКВА, 14 ноября. /ТАСС/. Трубная металлургическая компания (ТМК) реализовала казначейский пакет обыкновенных акций, выкупленных в ходе процесса перехода на единую акцию, крупному институциональному инвестору. Общая сумма сделки составила 135,4 млн рублей, сообщили ТАСС в пресс-службе компании.

В рамках сделки было продано 1 166 510 обыкновенных акций по цене 116,1 рублей за акцию.

Этот пакет акций был выкуплен компанией ранее в рамках процесса перехода на единую акцию. Реализация казначейского пакета крупному институциональному инвестору является частью корпоративной стратегии компании.

В середине октября ТМК приобрела 0,1829% собственных акций у миноритарных акционеров, не согласных с переходом на единую акцию, на общую сумму 223 млн рублей.

В июле акционеры Трубной металлургической компании (ТМК) одобрили переход на единую акцию через присоединение восьми ключевых подконтрольных обществ к материнской компании. К ТМК планируется присоединить такие подконтрольные общества, как "ТМК-ТР", "ТД ТМК", "ВТЗ", "СинТЗ", "СТЗ", "Тагмет", "ПНТЗ", "ЧТПЗ", отмечали в компании.

Переход на единую акцию в результате присоединения восьми подконтрольных обществ компания планирует реализовать к 31 декабря 2025 года, напомнили в ТМК.

ТМК - крупнейший производитель труб в РФ, входит в тройку лидеров мирового трубного бизнеса.