В Архангельске запустят два безэкипажных грузовых катера "Бриз" в 2026 году

Технику используют для доставки грузов в труднодоступные районы Арктики

Редакция сайта ТАСС

АРХАНГЕЛЬСК, 14 ноября. /ТАСС/. В Архангельской области запустят два безэкипажных катера "Бриз" в 2026 году. Технику используют для доставки грузов в труднодоступные районы Арктики, говорится в сообщении Минтранса РФ после встречи министра Андрея Никитина и губернатора региона Александра Цыбульского.

"В июле 2025 года состоялся экспериментальный рейс безэкипажного катера "Бриз". Он автономно преодолел около 280 км маршрута Архангельск - Соловецкие острова. Для северного региона подобный проект - это еще одна возможность доставки грузов в труднодоступные районы Арктики, в том числе продуктов для жителей удаленных населенных пунктов. Уже в 2026 году планируется запустить в работу два таких катера", - сказано в сообщении.

Также во время рабочей встречи стороны обсудили ремонт дорог в Поморье. В 2025 году объем господдержки региона составил 4,5 млрд рублей, в 2026 году сумма достигнет 5,4 млрд рублей. Также в следующем году завершится капремонт федеральной трассы М-8 "Холмогоры" с расширением полос на участке 5-14 км. Дорога ведет к международному аэропорту Архангельска и после обновления разгрузит трафик.

По поручению президента РФ проводится капремонт трассы Архангельск - Онега, которая объединяет множество уникальных достопримечательностей региона. Работы идут на участках дороги Рикасиха - Кянда, также разработан проект капремонта участка протяженностью 23,2 км, а до 2030 года отремонтируют еще 29,4 км, добавили в Минтрансе России.

Безэкипажный катер "Бриз" - маломерное судно с дизельным двигателем ярославского завода, снабжен большим количеством радиоэлектронных систем связи отечественного производства, что позволяет управлять им в разных режимах. Оснащен автоматической идентификационной системой, а также системой ручного и автоматического управления. Технические характеристики безэкипажного катера позволяют перевозить до 500 кг груза на значительные расстояния.