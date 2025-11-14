Одна из ЛЭП, питающих ЗАЭС, отключена из-за срабатывания автоматической защиты

Радиационный фон на станции и прилегающей территории остался без изменений

Запорожская АЭС © Алексей Коновалов/ ТАСС

МЕЛИТОПОЛЬ, 14 ноября. /ТАСС/. Линия электропередачи "Днепровская", которая вместе с линией "Ферросплавная-1" питает Запорожскую АЭС, временно отключена из-за срабатывания автоматической защиты. Об этом сообщается в Telegram-канале станции.

"Вследствие срабатывания автоматической защиты отключена линия электропередачи "Днепровская" - одна из двух линий, обеспечивающих собственные нужды Запорожской АЭС. На данный момент собственные нужды АЭС запитаны от линии "Ферросплавная-1", - говорится в сообщении.

На станции уточнили, что нарушений пределов и условий безопасности после отключения не зафиксировано, персонал контролирует ситуацию.

Радиационный фон на ЗАЭС и прилегающей территории остался без изменений, заявили на станции.