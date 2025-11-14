"Лукойл" временно передал аэропорту Кишинева нефтяной терминал

Это необходимо для обеспечения бесперебойных поставок авиационного керосина после введения санкций США, заявил министр энергетики Молдавии Дорин Жунгиету

КИШИНЕВ, 14 ноября. /ТАСС/. Нефтяной терминал Международного аэропорта Кишинева временно передан компанией "Лукойл-Молдова" в управление администрации аэропорта с целью обеспечить бесперебойные поставки авиационного керосина после введения санкций США. Об этом заявил министр энергетики Молдавии Дорин Жунгиету.

"Терминал по хранению авиатоплива в аэропорту является стратегическим активом государства, поэтому крайне важно, чтобы поставки керосина для авиационного сектора осуществлялись бесперебойно. С этой целью рабочая группа, созданная по вопросу обеспечения топливом, совместно с ГП "Международный аэропорт Кишинев", подготовила и внедрила план управления, позволяющий избежать любых перебоев в поставках топлива. 12 ноября 2025 года был заключен договор безвозмездного пользования с компанией Lukoil с целью передачи в управление активов аэропорта", - написал министр в Facebook (запрещен в России; принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской). Он уточнил, что договор позволяет бесплатно эксплуатировать терминал до окончательной покупки активов и инфраструктуры аэропортом.

Ранее Жунгиету заявил, что компания "Лукойл" ввиду присоединения республики к американским санкциям будет вынуждена прекратить работу в стране с 21 ноября, то есть перестанет поставлять и обеспечивать страну бензином, дизельным топливом и керосином. По словам министра, власти республики ведут переговоры с поставщиками из Болгарии и Румынии, в том числе с компанией "Ромпетрол", для обеспечения необходимых объемов горючего. Жунгиету также отмечал, что правительство планирует приобрести у компании "Лукойл" склады с топливом в аэропорту Кишинева для обеспечения его бесперебойной работы. Он подчеркивал, что кабинет министров отклонил предложение "Лукойла" о продаже активов в аэропорту другой компании "по критериям национальной безопасности".

По данным правительства Молдавии, российской компании принадлежат примерно 110 из 570 действующих автозаправочных станций в Молдавии. Дочерняя компания "Лукойл-Молдова" является импортером и оптовым продавцом нефтепродуктов, в частной собственности компании также находится часть инфраструктуры в аэропорту Кишинева.

Ранее Министерство финансов США включило нефтедобывающие компании "Лукойл" и "Роснефть", а также 34 дочерних структуры этих компаний в новый пакет американских санкций. Как заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, новые санкции против российских компаний не повлекут проблем для РФ, у которой сформировался устойчивый иммунитет к подобным рестрикциям.