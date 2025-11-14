На пути из Крыма задерживаются два поезда

Время задержки составляет от 1 до 2,5 часа

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 14 ноября. /ТАСС/. На пути из Крыма задерживаются два поезда дальнего следования "Таврия". Время задержки составляет от 1 до 2,5 часа, сообщил перевозчик "Гранд сервис экспресс".

По направлению из Крыма из графика выбились: поезд №068 Симферополь - Москва, отправлением 13 ноября, задерживается на 2,5 часа, №196 Симферополь - Москва, отправлением 13 ноября, задерживается на 1 час.

Перевозчик добавил, что время задержки в пути может измениться. "Мы используем все возможности по сокращению времени опоздания. Начальники поездов информируют о времени задержки в пути", - отмечается в сообщении.

О причинах задержки поездов в сообщении не сказано. Остальные поезда дальнего следования "Таврия", которые ранее следовали с опозданием, прибыли на станции назначения, либо введены в график, добавили в компании.