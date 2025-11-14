В Москве начинает работу "Транспортная неделя - 2025"

В программе запланировано около 40 мероприятий

МОСКВА, 15 ноября. /ТАСС/. "Транспортная неделя - 2025" - основное мероприятие года в сфере транспорта, логистики и инфраструктуры начинает свою работу в Москве со студенческих соревнований 15 ноября. Со следующей недели ее центральными площадками станут XIX международный форум и выставка "Транспорт России", которые пройдут с 18 по 20 ноября в московском выставочном комплексе "Гостиный двор". Традиционно широкий круг тем форума охватит все виды транспорта, его роль в экономике, новые идеи и стратегические решения, меняющие лицо отрасли.

Мероприятия "Транспортной недели - 2025" открывают ежегодное соревнование-викторина и XV Спартакиада студентов транспортных вузов России, а также XVI Международный творческий фестиваль студентов транспортных вузов "ТранспАрт", которые пройдут 14-17 ноября на базе Ространснадзора, Российского университета спорта "ГЦОЛИФК" и культурного центра "Москвич" соответственно.

Основными событиями "Транспортной недели" станут XIX Международный форум и выставка "Транспорт России", которые на три дня с 18 по 20 ноября превратят Гостиный двор в площадку для стратегического диалога государства и бизнеса, демонстрации передовых технологий и определения вектора развития транспортного комплекса страны. Ключевые темы этого года - человек в транспорте, технологическое развитие отрасли и новые механизмы привлечения инвестиций. Также участники затронут широкий круг вопросов: от координации действий в сфере машиностроения и деятельности транспортно-логистических компаний до вопросов регионального развития, привлечения новых кадров и компетенций.

Деловая программа форума

В программе 2025 года около 40 мероприятий: пленарные дискуссии, отраслевые конференции, форсайт-сессии, круглые столы и т. д. Тон обсуждениям уже 18 ноября задаст завтрак министра транспорта РФ Андрея Никитина с провокационной темой - "В аэропорту круче, чем в отеле. Серьезно?". Речь пойдет о том, как аэропорты перестают быть просто точкой вылета и становятся современными многофункциональными пространствами, которые объединяют комфорт, бизнес, дизайн и культуру путешествий. А одним из основных мероприятий первого дня форума станет пленарная дискуссия "Дофаминовый транспорт. Все для пассажира!". Ее участники обсудят, как сделать пассажирский транспорт доступнее и привлекательнее для всех, а также как обеспечить выполнение целевых показателей национального проекта "Эффективная транспортная система" в части развития пассажирских перевозок.

Второй день форума в основном посвящен роли транспорта в экономике и обсуждениям о том, как удовлетворить растущий спрос на быструю, безопасную и качественную перевозку, а также как обеспечить выполнение целей нацпроектов в части грузовых и транзитных перевозок. Затронут участники и вопросы модернизации железнодорожной сети, перспективы морских перевозок, инновации в дорожном строительстве и цифровой трансформации. Уравновесит бизнес-темы дискуссия о том, какие изменения в отрасли нужны для удовлетворения интересов российских семей и поддержки демографии.

Одним их фокусов форума также станут инновации. На площадке пройдут "Венчурные игры" - интеллектуальное шоу, на котором стартапы представят передовые решения для транспорта и инфраструктуры. Также состоится серия форсайт-сессий о цифровой трансформации, безопасности на транспорте, дорожном строительстве, развитии внутренних водных путей и создании высокоскоростных магистралей.

В финальной части мероприятий запланированы торжественные церемонии награждения, включая вручение Национальной премии "Формула движения" и Премии правительства РФ имени В.Н. Образцова.

Ожидается, что всего в деловой программе примут участие около 4,5 тыс. человек, среди которых представители федеральных и региональных органов власти, крупнейших транспортных и инфраструктурных предприятий, строительных компаний, эксперты и бизнес-сообщество, а также международные делегации.

Выставка "Транспорт России"

Параллельно деловой программе в Гостином дворе пройдет выставка, представляющая новые достижения и технологии в сфере транспорта, инфраструктурного строительства и логистики.

На площади более 3 900 кв. м компании и ведомства представят проекты, которые уже меняют привычную среду передвижения: от скоростных магистралей и цифровых платформ до инновационных сервисов для пассажиров и логистики. В частности, посетители смогут увидеть разработки в области авиационного, дорожного и водного транспорта, а также цифровых и беспилотных систем управления. От учебно-тренировочного самолета Tango до автономного экологического судна "Копорье".

Центром экспозиции станет объединенный стенд национальных проектов - пространство, где будет представлено практическое воплощение инициатив, направленных на развитие транспортной инфраструктуры, цифровизацию управления, внедрение беспилотных авиационных систем и промышленное обеспечение мобильности.

ТАСС - генеральный информационный партнер XIX Международного форума и выставки "Транспорт России".