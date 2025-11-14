В Telegram появились прямые эфиры из личных профилей

Их могут запускать только обладатели premium-подписки

МОСКВА, 15 ноября. /ТАСС/. В версии Telegram 12.2.1 для Android появилась функция стримов из личных профилей, убедился корреспондент ТАСС. Релиз о нововведении на сайте мессенджера еще не опубликован. В версии 12.1.1 такого функционала еще не было.

Стримы организованы в формате "историй". Смотрящие эфиры могут оставлять комментарии, запускающие их - выставлять цены за комментирование в "звездах".

Видео также можно транслировать из другого приложения, для этого нужно указать ссылку на сервер и ключ трансляции в нужной программе для стриминга.

Стримы, как и обычные истории, доступны только обладателям premium-подписки. Как и в случае с историями, эфиры можно настраивать так, чтобы определенные пользователи их не видели. Эфиры теперь также доступны для каналов.