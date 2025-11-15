Депутат Гаврилов предложил упростить выход на досрочную пенсию за стаж

Периоды выслуги, учитываемые для реализации права выйти на отдых на два года раньше, должны быть расширены, заявил председатель комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям

Председатель комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов © Марат Абулхатин/ ТАСС

МОСКВА, 15 ноября. /ТАСС/. Реализация права выйти на пенсию на 2 года раньше при наличии повышенного стажа для граждан должна быть обеспечена необходимыми подзаконными актами, периоды стажа, учитываемого для реализации такого права, должны быть расширены. Такое мнение высказал ТАСС председатель комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям, член Национального финансового совета Сергей Гаврилов (фракция КПРФ).

"В апреле 2024 года в правила подсчета страхового стажа постановлением правительства были внесены изменения, уточнившие порядок учета отдельных периодов трудовой и иной деятельности при назначении досрочной пенсии по длительному стажу. Теперь для граждан применение прежнего порядка временно фактически приостановлено, что требует дополнительного нормативного урегулирования", - подчеркнул он.

Речь идет о праве выйти на пенсию на 2 года раньше при наличии повышенного стажа - 42 года для мужчин и 37 лет для женщин, пояснил депутат. "Ранее для такого стажа засчитывались периоды трудовой деятельности до вступления в силу закона о страховых пенсиях (он вступил в силу с 1 января 2015 г.), если человек мог подтвердить их документально", - рассказал Гаврилов. Сейчас, на основании постановления правительства, пенсионные органы перестали учитывать эти периоды, а заявления граждан начали оставлять без рассмотрения, констатировал парламентарий. "Так, фактически многие предпенсионеры не имеют возможности оформить пенсию на льготных условиях, которые предусмотрены законом", - указал Гаврилов.

Вместе с тем фактически ранее такое право уже действовало, по нему часть граждан успела выйти на пенсию, а для остальных возможность воспользоваться этим правом оказалась приостановлена актом подзаконного уровня, отметил он. "Возникает и процессуальная проблема: пока действует измененная редакция правил, подать иск в суд невозможно, поскольку отсутствует материальная норма, на которую можно опереться при обосновании требований", - подчеркнул Гаврилов.

Правовая коллизия

Юридически проблема заключается в соотношении между федеральным законом и подзаконными актами: закон гарантирует право на досрочный выход при длительном стаже, но порядок его реализации на подзаконном уровне фактически изменил суть этой нормы, считает депутат.

"Для восстановления баланса требуется уточнение правил подсчета с учетом действующего закона и возврат возможности включать периоды работы, подтвержденные документально, даже если они приходятся на время до принятия закона", - полагает он. Решить этот вопрос целесообразно в силу того, что многие граждане рассчитывали на этот вид пенсии как на часть итога трудовой биографии, возврат к прежней логике подсчета не потребует существенных бюджетных расходов, но позволит улучшить пенсионную систему, отметил Сергей Гаврилов.