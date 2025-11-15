В аэропортах Самары и Саратова сняли ограничения

В период их действия на запасной аэродром перенаправили один самолет

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 15 ноября. /ТАСС/. Временные ограничения на прием и выпуск самолетов сняли в аэропортах Самары и Саратова. Об этом сообщили в Росавиации.

"Аэропорты Самара (Курумоч), Саратов (Гагарин). Ограничения на прием и выпуск самолетов. Ограничения вводили для обеспечения безопасности полетов", - говорится в сообщении.

По данным Росавиации, в период действия ограничений на запасной аэродром перенаправили один самолет, выполнявший рейс в Самару.