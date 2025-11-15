Стоимость строительства нового города в Сибири может достичь 1 трлн рублей

Его планируют возвести недалеко от хакасского Саяногорска

КРАСНОЯРСК, 15 ноября. /ТАСС/. Строительство нового города в Сибири в рамках создания кластера по глубокой переработке редкоземельных металлов может достичь 1 трлн рублей, при этом проект будет окупаем. Такое мнение высказал ТАСС координатор экспертного совета Проектного офиса развития Арктики, доцент Российской академии народного хозяйства и госслужбы при президенте РФ (РАНХиГС) Александр Воротников.

Идею построить в Сибири новый город ранее неоднократно высказывал секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу. В ноябре на встрече, посвященной развитию кластера переработки критических металлов в Сибири, он предложил построить неподалеку от хакасского Саяногорска город-спутник, который станет гордостью российских архитекторов.

"Конечно, такой проект будет достаточно финансовоемким. Его оценивают примерно в 700 млрд рублей. Однако учитывая сроки строительства, удорожание во времени и другие факторы, следует говорить об 1 трлн рублей. Тут и зарплата, естественно, белая, цена стройматериалов, логистика. Однако эти вложения окупятся. Так как будет получена самая современная, инновационная продукция для самых передовых, инновационных отраслей. Это микроэлектроника, производство мощных магнитов, накопителей энергии для распределенной генерации. Эта продукция необходима в стране и, естественно, будет экспортироваться", - считает эксперт.

По словам Воротникова, аналогичные проекты реализуются в странах БРИКС, в частности, в Индонезии, где реализуются проекты по переработке никеля. "В этом случае Россия полностью находится в мировом тренде. Такой подход полностью соответствует курсу на технологическое, инновационное развитие страны и на достижение технологического суверенитета, курса, провозглашенного президентом РФ", - подчеркнул ученый. Источниками финансирования для реализации проекта могут послужить как средства от реализации продукции, так и меры государственной поддержки для инвесторов. Кроме того, могут применяться специальные инструменты как СПИК (специальные инвестиционные контракты), офсетные контракты в сочетании с контрактами жизненного цикла для производства товаров.

Ранее сопредседатель регионального отделения "Деловой России" в Красноярском крае, гендиректор консалтинговой компании "Сибирская финансовая система" Валентин Богомолов сообщал ТАСС, что сроки реализации такого проекта могут составить 15 и более лет.

О кластере

Шойгу заявлял ранее, что запуск первых объектов кластера глубокой переработки критических металлов в Ангаро-Енисейском макрорегионе планируется в 2027 году. Создание кластера предполагается на территориях Красноярского края, Иркутской области, Хакасии и Тувы. Его цель заключается в том, чтобы превратить ресурсный потенциал Сибири в источник устойчивого инновационного развития страны. Проект формирует экосистему, объединяющую добычу и переработку редких и редкоземельных металлов, разработку передовых материалов, микроэлектроники, энергетических решений и систем искусственного интеллекта - на базе тесного взаимодействия промышленности, науки и образования.