В аэропортах Казани, Нижнекамска и Уфы сняли временные ограничения

Их вводили для обеспечения безопасности полетов

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 15 ноября. /ТАСС/. Временные ограничения на прием и выпуск самолетов сняты в аэропортах Казани, Нижнекамска и Уфы. Об этом сообщили в Росавиации.

"Аэропорты Казань, Нижнекамск (Бегишево), Уфа. Сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения вводили для обеспечения безопасности полетов", - говорится в сообщении.

По данным Росавиации, в период действия ограничений на запасные аэродромы ушли два самолета, выполнявших рейсы в Казань, а также шесть самолетов, совершавших рейсы в Уфу.