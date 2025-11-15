Marvel продлил действие товарных знаков Spider-Man и X-Men в России

Заявки на товарные знаки продлены на 10 лет

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 15 ноября. /ТАСС/. Американская компания Marvel продлила срок действия исключительного права на товарные знаки Spider-Man ("Человек-паук") и X-Men ("Люди Икс") в России до 2036 года, выяснил корреспондент ТАСС.

Заявки на товарные знаки продлены на 10 лет - до 9 января 2036 года. Товарные знаки зарегистрированы по нескольким классам (№9, №25 и №28) международной классификации товаров и услуг (МКТУ), которые включают, в том числе, журналы-комиксы и рассказы, одежду, обувь и игрушки, следует из данных Роспатента.

Компания также продлила до января 2036 года действие товарного знака с изображением Человека-паука, летящего на паутине.

Изначально заявки на регистрацию соответствующих товарных знаков компании Marvel поступили в 1996 году, в 1997 году они были зарегистрированы. Американская компания также продлевала на 10 лет срок исключительного права на соответствующие товарные знаки в январе 2016 года.

С марта 2022 года американская компания The Walt Disney Company, которой принадлежит Marvel, приостановила всю деятельность в России, в том числе производство и лицензирование контента.