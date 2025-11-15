Эксперт Исаев рассказал о рисках для Европы из-за низких запасов газа

МОСКВА, 15 ноября. /ТАСС/. Европейцы могут столкнуться с ростом тарифов на отопление и снижением нормативов по минимальной температуре в жилых помещениях, если ситуацию с низким уровнем запасов газа не получится вскоре стабилизировать, рассказал ТАСС руководитель аналитического центра Mind Money Игорь Исаев. Имеющихся сейчас в хранилищах запасов при нынешнем уровне потребления хватит примерно на месяц, добавил он.

По словам Исаева, на фоне приближающейся зимы ситуация с уровнем заполненности газовых хранилищ в Европе вызывает все больше вопросов у участников энергорынка. "По состоянию на 12 ноября 2025 года общий уровень запасов в подземных хранилищах составляет 82,2%. Это на 8 процентных пунктов ниже среднего сезонного значения и на 10 пунктов ниже, чем в аналогичный период прошлого года. Такие показатели не соответствуют целевым ориентирам, закрепленным в энергетической доктрине Европейского союза, согласно которой к началу сезона изъятия уровень заполненности должен превышать 90%", - отметил эксперт. Он также подчеркнул, что обеспокоенность вызывает неравномерность распределения запасов по странам: в Хорватии, Дании, Германии, Латвии, Нидерландах и Словакии газовые хранилища заполнены на 60-80%, а в Польше, Италии, Франции, Румынии и Португалии - на 90-100%.

Исаев отметил, что осень 2025 года оказалась аномально холодной, что привело к резкому росту спроса на газ и преждевременному началу изъятия из хранилищ, а темпы закачки газа в октябре и начале ноября были ниже ожидаемых, особенно в странах с ограниченной инфраструктурой или высокой волатильностью потребления. При этом на фоне геополитических рисков и нестабильности поставок, часть стран предпочла активизировать импорт СПГ, не дожидаясь завершения закачки в хранилища, добавил он.

"По состоянию на 12 ноября при текущем уровне потребления объемы газа в хранилищах обеспечивают лишь около 30 дней поставок. Это значение выходит за нижнюю границу исторического минимума и указывает на повышенную уязвимость рынка. В условиях ограниченных запасов даже незначительные перебои поставок или всплески спроса - из-за похолодания или технических сбоев - могут вызвать резкие ценовые колебания", - считает эксперт.

Он добавил, что пока цены на газ на двух основных европейских хабах остаются стабильными. "Текущая конфигурация европейского газового баланса требует повышенного внимания со стороны регуляторов, трейдеров и потребителей. Неравномерность запасов, отклонение от целевых уровней и начало режима изъятия формируют предпосылки для ценовой волатильности, которая может проявиться уже в ближайшие недели", - указал Исаев.

По мнению эксперта, если ситуацию с недостаточным уровнем запасов не удастся оперативно стабилизировать, то "европейские потребители могут столкнуться с ростом тарифов на отопление, переходом на менее эффективные альтернативные источники энергии, а в отдельных странах - с временным снижением нормативов по минимальной температуре в жилых помещениях".