Эксперты: биткойн рискует уйти в затяжную коррекцию и упасть вплоть до $77 тыс.

Криптовалюта оказалась под давлением макроэкономических показателей в США, ухудшающихся настроений инвесторов в ИИ и завершившегося шатдауна

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 15 ноября. /корр. ТАСС Данил Сытор/. Биткойн, опускавшийся в течение последних суток под давлением макроэкономических показателей в США, ухудшающихся настроений инвесторов в ИИ и завершившегося шатдауна, может уйти в длительную коррекцию и упасть вплоть до $77 тыс. Такое мнение ТАСС выразили ряд опрошенных экспертов.

14 ноября к 15:56 мск биткойн снижался до $95,16 тыс. (-7,71%). В это же время стоимость второй по капитализации криптовалюты Ethereum ("эфириум", "эфир", ETH) упала на 10,9%, до $3 119,37. По данным Coinmarketcap на 14 ноября, капитализация всего криптовалютного рынка за сутки снизилась на 7,86% составляла $3,21 трлн. Из них $1,9 трлн (59,1%) приходится на биткойн, $375,5 млрд (11,6%) - на Ethereum. Из данных площадки Coinglass следует, что мировые криптобиржи за сутки ликвидировали позиции почти 280 тыс. трейдеров на сумму $1,37 млрд. Большая часть ликвидаций пришлась на биткойн ($679,28 млн). Порядка $1,24 млрд ликвидаций пришлось на "длинные позиции", $133,94 млн - на короткие. Самый крупный ордер на ликвидацию за последние сутки был подан на криптобирже HTX в паре BTC-USDT стоимостью $44,29 млн.

"Падение рынка криптовалют происходит на фоне снижения американских индексов, что говорит о глобальных факторах, влияющих на рисковые активы. Инвесторы постепенно разочаровываются в секторе ИИ, ввиду отсутствия достаточного количества мощностей для работы закупленных чипов и гораздо более долгим сроком окупаемости сервисов ИИ, ввиду невероятно высоких капитальных затрат. Эта переоценка происходит на фоне снижения рентабельности большего количества компаний индекса SP500 и опасений насчет будущего экономики США", - отметили в пресс-службе криптобиржи Grinex.

При этом, по словам ведущего аналитика криптоброкера Cifra Markets Александра Крайко, снижение вызвано сразу несколькими факторами. "Ключевой - риторика председателей ФРС: они прямо заявили, что не видят оснований для снижения ставки на ближайшем заседании. В результате рынок опустил вероятность понижения ставки ниже 50%, что усилило давление на рисковые активы", - подчеркнул он.

В то же время, заместитель начальника отдела биржевой торговли WhiteBird Ян Пинчук отмечает, что дополнительным фактором стало пробитие важного технического уровня в $100 000 по биткойну, что усилило давление со стороны продаж.

Еще одним фактором в пресс-службе Grinex назвали то, что рекордно долгий шатдаун правительства США завершился иначе, чем предыдущие, внеся ясность по бюджетным расходам лишь до января 2026 г., что вызывает беспокойство инвесторов относительно работы правительства и бюджетной сферы в целом в 2026 г. "При этом довольно большое количество средств было сосредоточено на счетах казначейства США, что вызвало краткосрочный кризис ликвидности, заставив финансовые организации вновь прибегать к краткосрочным займам у федерального резерва. Помимо этого, во время шатдауна прекратили поступать важные экономические данные, что заставляет инвесторов сокращать риски во время неопределенности", - добавили там.

Какой цены ждать до конца года

В пресс-службе Grinex отметили, что на этой неделе шансы на продолжение восходящего тренда значительно снизились, ввиду возросшей неопределенности на глобальных рынках в 2026 г. "Скорее всего, мы уже не увидим традиционное Санта-ралли (рост цен на биткойн в последнюю неделю декабря и первую неделю января - прим. ТАСС) под конец года", - заключили там.

В то же время, генеральный директор GIS Mining Василий Гиря считает, что биткойн все еще сохраняет возможность для консолидации в пределах $95 000 - $105 000, однако при заметном пробое вниз этого диапазона следующими целями биткойна станут отметки $87 000 и $77 000 с риском затяжной коррекции.

Однако заместитель начальника отдела биржевой торговли WhiteBird Ян Пинчук выразил мнение, что шансы увидеть "Санта-Клаус ралли" все еще есть, поскольку, во-первых, ФРС, по его прогнозу, снизит ставку в декабре - признаки охлаждения рынка труда этому способствуют. "Во-вторых, ближе к концу года, вероятно, станет известно имя нового главы ФРС, и, по моим ожиданиям, это будет ярко выраженный "голубь" (сторонник низких ставок - прим. ТАСС), что приведет к тому, что рынок начнет дисконтировать более агрессивное снижение ставок в течение следующего года", - добавил он.

"Текущее снижение биткойна в район $94 тыс. может оказаться локальным дном: коррекция уже достаточно глубока, и в случае стабилизации настроений вероятен возврат к отметке около 100 тыс. долларов. До конца года наиболее вероятным сценарием будет остановка падения в текущем диапазоне, возможно с еще небольшим снижением в район $92 тыс. и позже восстановление к $102 тыс., без выраженного тренда и с повышенной чувствительностью к макро-новостям", - заключил ведущий аналитик Cifra Markets.