На развитие транспортной сети в трех регионах РФ направят около 1,4 млрд. рублей

Речь идет о Калининградской, Кировской областях и Ханты-Мансийском округе

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 15 ноября. /ТАСС/. Правительство РФ направит около 1,4 млрд рублей на развитие автодорожной инфраструктуры в Калининградской, Кировской областях и в Ханты-Мансийском округе - Югре. Об этом сообщила пресс-служба кабмина.

"Почти 1,4 млрд рублей будет дополнительно направлено трем регионам на мероприятия по развитию автодорожной инфраструктуры, которые будут реализованы с учетом поручений и указаний президента [РФ Владимира Путина]. Распоряжение о перераспределении этих средств подписал председатель правительства Михаил Мишустин", - говорится в сообщении.

Финансирование поступит в бюджеты Калининградской и Кировской областей, а также Ханты-Мансийского автономного округа - Югры.

Сообщается, что из этих средств 500 млн рублей пойдет на реконструкцию второй очереди кольцевого маршрута в Приморской рекреационной зоне Калининградской области и строительство участка между двумя транспортными развязками (на Зеленоградск и Балтийск).

Также по поручению главы государства 500 млн рублей предусмотрено на обустройство сопутствующей инфраструктурой моста через реку Обь в Сургуте и почти 400 млн рублей - на создание перехода под железной дорогой в Нововятском районе Кирова, отмечает пресс-служба кабмина.

Мероприятия по расширению автодорожной инфраструктуры будут реализованы в рамках федерального проекта "Региональная и местная дорожная сеть", входящего в состав национального проекта "Инфраструктура для жизни".