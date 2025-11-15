Ледовый дворец в Петербурге потребовал в суде 1,8 млн рублей с театра Кадышевой

Причина претензий к организации пока не уточняется

Надежда Кадышева © Сергей Булкин/ ТАСС

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 15 ноября. /ТАСС/. Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области зарегистрировал иск компании "Дворец спорта" (юридическое лицо Ледового дворца на проспекте Пятилеток) к частному "Национальному театру народной музыки и песни "Золотое кольцо". Информация о поданном заявлении опубликована на портале "Электронное правосудие".

"Истец: ОАО "Дворец спорта". Ответчик: ООО "Национальный театр народной музыки и песни "Золотое кольцо". <...> Сумма исковых требований: 1 822 500 [рублей]", - указано в карточке дела.

Учредителями театра "Золотое кольцо" являются Надежда Кадышева и ее сын Григорий Костюк, генеральным директором - муж певицы Александр Костюк. Причина претензий к организации пока не уточняется, дата слушаний по делу не назначена.

Как указано на официальной странице Ледового дворца в соцсети "ВКонтакте", концерт Кадышевой, Костюка-младшего и ансамбля "Золотое кольцо" на этой площадке состоялся 26 июля.