Российские компании Biocad и "Онкотаргет" могут выйти на рынок Омана

По словам замминистра промышленности и торговли РФ Екатерины Приезжевой, есть большая возможность выхода отечественных товаров и на другие рынки

МАСКАТ, 15 ноября. /ТАСС/. Российские фармацевтические компании Biocad и "Онкотаргет" могут выйти со своей продукции на рынок Омана, сообщила ТАСС замминистра промышленности и торговли РФ Екатерина Приезжева.

"Сегодня самым реальным и ближайшим проектом является проект с петербургской компанией Biocad и "Онкотаргет" в Москве. <…> Это два реальных живых проекта, которые смогут в какой-то обозримой перспективе быть реализованы в Омане", - сказала она.

По словам замминистра, есть большая возможность выхода отечественных товаров и на другие рынки.

"Намерения с обеих сторон есть, осталось это реализовать", - отметила Приезжева.

О компаниях

Компания "Онкотаргет" работает в области производства препаратов востребованных нозологических групп в целях реализации госполитики по импортозамещению в рамках национальных приоритетов, сформированных в постановлении №1495-р от 7 июня 2023 года "Стратегия развития фармацевтической отрасли Российской Федерации до 2030 года". Диверсифицированный портфель компании включает более 30 международных непатентованных наименований различных форм выпуска для лечения онкологических, неврологических, эндокринных и других социально значимых заболеваний, включая препараты, не имеющие аналогов на территории России. С 2020 года производитель является резидентом ОЭЗ "Технополис "Москва".

Компания Biocad - биотехнологическая компания России, осуществляющая полный цикл разработки, исследований и производства препаратов для лечения онкологических, аутоиммунных и наследственных заболеваний - от поиска молекулы и генной инженерии до массового производства. Портфель компании насчитывает 55 продуктов, пятую часть составляют оригинальные разработки. Более 40 продуктов находятся на разных стадиях разработки. В компании заняты свыше 3 000 человек, из которых треть - ученые. Офисы компании в России располагаются в Москве, Санкт-Петербурге и Сочи.