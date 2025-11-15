FT: Тим Кук может покинуть пост гендиректора Apple в 2026 году

Наиболее вероятным преемником считается старший вице-президент по разработке аппаратного обеспечения устройств Джон Тернус

Генеральный директор Apple Тим Кук © Justin Sullivan/ Getty Images

ЛОНДОН, 15 ноября. /ТАСС/. Генеральный директор американской корпорации Apple Тим Кук может покинуть свой пост в 2026 году. Об этом сообщила британская газета Financial Times (FT) со ссылкой на источники.

По их данным, наиболее вероятным преемником считается старший вице-президент по разработке аппаратного обеспечения устройств Джон Тернус, хотя окончательное решение еще не было принято. Издание отметило, что компания вряд ли объявит имя нового гендиректора до публикации следующего финансового отчета в январе. Предполагается, что приход нового руководителя в начале года позволит ему лучше подготовиться к двум ключевым событиям в ежегодном графике Apple - конференции разработчиков в июне и выпуске новой модели смартфонов iPhone в сентябре.

Как подчеркнула FT, в Apple уже запустился процесс постепенного обновления управленческой команды. Так, в начале текущего года свой пост покинул финансовый директор Лука Маэстри, а в июле - операционный директор Джефф Уильямс.

65-летний Кук руководит Apple с 2011 года, сменив на посту основателя технологического гиганта Стива Джобса (1955-2011). За это время капитализация корпорации выросла с $350 млрд до $4 трлн.