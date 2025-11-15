Индийский штат Андхра-Прадеш заинтересован в расширении торговли с Россией

Руководитель представительства Российского экспортного центра (РЭЦ) в Индии Мамед Ахмедов отметил, что власти региона готовы к развитию прямых контактов с представителями бизнеса РФ

ВИШАКХАПАТНАМ /ИНДИЯ/, 15 ноября. /ТАСС/. Южный индийский штат Андхра-Прадеш проявляет интерес к наращиванию импорта российской продукции и увеличению поставок своих товаров на российский рынок. Об этом ТАСС в кулуарах международного делового форума "Саммит партнерства" сообщил руководитель представительства Российского экспортного центра (РЭЦ) в Индии Мамед Ахмедов.

"Регион проявляет заинтересованность в российской продукции, импорте из России и поставках товаров собственного производства в Россию", - сказал он, отметив, что власти штата готовы развивать прямые контакты с российскими компаниями.

По словам Ахмедова, на встрече в торгово-промышленной палате Вишакхапатнама обсуждалась возможность проведения деловых миссий. В частности, рассматривается организация визита компаний Андхра-Прадеша в Россию для переговоров с местными предприятиями, оценки логистических возможностей и поиска партнеров для совместных проектов.

Индия 14-15 ноября проводит в Вишакхапатнаме в южном штате Андхра-Прадеш одно из крупнейших международных деловых мероприятий страны - форум "Саммит партнерства". В нем принимают участие более 3 тыс. делегатов из десятков государств. Российскую делегацию возглавляет замминистра промышленности и торговли Алексей Груздев.