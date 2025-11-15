Комитет ГД поддержал поправку по налогообложению контролируемых иностранных компаний

МОСКВА, 15 ноября. /ТАСС/. Комитет Госдумы по бюджету на заседании поддержал поправку, согласно которой вводится дополнительное условие для освобождения прибыли контролируемых иностранных компаний от налогообложения. Так, прибыль будет освобождаться от налогообложения в РФ, если в юрисдикции регистрации компании ставка налога на прибыль выше 15%.

"Устанавливаются дополнительные условия для предоставления в России освобождения от налогообложения прибыли контролируемых иностранных компаний. То есть, в соответствии с инициативой Pillar 2 мы устанавливаем, что она не облагается только в том случае, если в юрисдикции, где находится контролируемая иностранная компания, уровень налогообложения выше 15%", - отметил замминистра финансов Алексей Сазанов.

Глобальный минимальный налог - это реформа мировой налоговой системы, которую предполагается проводить по двум направлениям, известным как Pillar 1 и Pillar 2. Первое предусматривает перераспределение прибыли международных групп компаний с выручкой более 20 млрд евро в юрисдикции, где они получают доходы. Второе предполагает введение минимальной ставки налога на прибыль в 15% для международных компаний.