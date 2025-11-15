Комитет ГД отклонил сохранение льготы по НДС при обслуживании банковских карт

Замминистра финансов России Алексей Сазанов сказал в кулуарах Совета Федерации, что правительство сохранит поправку об отмене льготы по НДС для услуг по банковским картам

МОСКВА, 15 ноября. /ТАСС/. Комитет Госдумы по бюджету и налогам отклонил предложение о сохранении льготы по налогу на добавленную стоимость для операций и услуг, связанных с обслуживанием банковских карт. Поправка по итогам голосования была отклонена.

"Предлагаем отклонить", - заявил статс-секретарь - замминистра финансов России Алексей Сазанов, отвечая на вопрос главы комитета Андрея Макарова о позиции правительства о сохранении данной льготы.

Ранее Сазанов сказал журналистам в кулуарах Совета Федерации, что правительство сохранит поправку об отмене льготы по НДС для услуг по банковским картам. Он уточнил, что дополнительный доход в бюджет РФ от введения данной нормы составит 30 млрд рублей.

Из поправок в Налоговый кодекс, размещенных в базе данных нижней палаты парламента, следовало, что в российском законодательстве могут измениться налоговые условия для банковских операций с платежными картами. В новой редакции кодекса предлагалось исключить обслуживание банковских карт из перечня не облагаемых НДС операций. Это означало, что такие банковские услуги могут перейти в категорию облагаемых стандартной ставкой налога.