Сербия рассматривает национализацию NIS

Республика рассчитывает на понимание России, сообщила министр энергетики Дубравка Джедович-Ханданович

БЕЛГРАД, 15 ноября. /ТАСС/. Сербия рассматривает вариант национализации нефтегазовой компании NIS ("Нефтяная индустрия Сербии") на фоне требования США о полном выходе российских акционеров. Об этом заявила министр горнодобывающей промышленности и энергетики Сербии Дубравка Джедович-Ханданович, выступая перед журналистами в здании правительства, подчеркнув, что Белград ожидает понимания и поддержки от российских партнеров в условиях сложившегося давления.

Министр отметила, что в ближайшее время стране предстоит принять крайне сложные решения. "Как министр энергетики, я считаю, что перед нами стоят трудные решения, а именно, следует ли нам осуществить принудительное приобретение компании, после чего определить и произвести компенсацию ущерба", - указала она.

Джедович-Ханданович напомнила, что руководство страны всегда выступало против национализации, однако ситуация становится критической. "Я знаю, что президент [Сербии Александар] Вучич против национализации, как и многие из нас в правительстве и вне его, и что мы неоднократно это подчеркивали", - указала министр, добавив, что решение потребуется в максимально короткие сроки.

Она также напомнила, что уже 16 ноября состоится экстренное заседание правительства. "Для нас функционирование NIS имеет жизненно важное значение - для нашей страны, для нашей экономики, для наших граждан. Мы всю ночь проводили консультации, практически не спали. И президент, и члены правительства. Я вижу, над чем ломает голову президент Вучич, и это действительно очень тяжелые и ответственные политические решения, - указала министр. - Завтра, во время заседания правительства и после него, мы получим больше информации. Я искренне надеюсь, что мы будем едины по этому вопросу, мы должны сохранить единство, чтобы защитить интересы нашей страны и интересы наших граждан".

Министр подчеркнула, что власти не допустят угрозы энергетической и общей безопасности Сербии. "То, что я могу сказать - мы не позволим поставить под угрозу нашу страну. В ближайшие дни нас ожидают одни из самых трудных решений в нашей истории", - заявила она.

Глава энергетического ведомства выразила надежду, что российская сторона примет во внимание масштаб давления, под которым оказался Белград. "Я надеюсь, что наши российские друзья поймут тяжесть ситуации и помогут нам ее преодолеть", - заключила министр.

О ситуации с NIS

Американское Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) ранее уведомило Белград о требовании полностью вывести российских акционеров из компании NIS. США письменно заявили, что не приемлют никаких решений об изменении управления без смены собственника, а также исключили возможность сохранения российского участия через аффилированные структуры "Газпрома" или государственного сектора России.

Премьер-министр Сербии Джуро Мацут назначил на 16 ноября внеочередное заседание правительства. В обсуждении примут участие президент страны Александар Вучич, председатель Народной скупщины Ана Брнабич, а также руководители всех ключевых государственных предприятий.

Ранее российские владельцы компании NIS ("Нефтяная индустрия Сербии") уведомили Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) Минфина США о своей готовности передать контроль над ней третьей стороне. Министр горнодобывающей промышленности и энергетики Сербии Дубравка Джедович-Ханданович подчеркивала, что Белград официально поддержал данное предложение.

В январе 2025 года Минфин США включил в санкционный список "Газпром нефть", главу компании Александра Дюкова и сербскую NIS. После нескольких отсрочек ограничения вступили в силу 9 октября. Президент Сербии Александар Вучич тогда подчеркивал, что не возлагает ответственность на Россию и рассчитывает на совместное решение вопроса. Впоследствии он сообщил, что после американских мер NIS фактически оказалась под рестрикциями и со стороны Евросоюза.

Основные производственные мощности NIS находятся в Сербии, Боснии и Герцеговине, Болгарии, Румынии и Венгрии. Мажоритарными акционерами являются "Газпром нефть" (44,85% акций), Сербия (29,87%) и АО "Интэлидженс" из Санкт-Петербурга, находящаяся под управлением "Газпром капитала" (11,3%).