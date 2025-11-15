Налог для букмекеров заменили на разницу между ставками и выигрышами

Показатель установили на уровне 7% вместо 5%

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 15 ноября. /ТАСС/. Министерство финансов России заменило налог со ставок для букмекеров на налог с разницы между ставками и выигрышами в размере 7%. Об этом заявил статс-секретарь - замминистра финансов России Алексей Сазанов, комментируя поправки в Налоговый кодекс РФ.

"Здесь уточняется текст первого чтения в отношении налогообложения в отношении игорного бизнеса у букмекеров. Предлагается смягчить ранее предлагавшиеся предложения, налог со ставок заменить на налог на разницу между ставками и выигрышами, установив при этом ставку налога на уровне 7% вместо 5%. Также уточняется порядок уплаты налога и представления налоговой декларации букмекерам по месту нахождения организации", - отметил он на комитете Госдумы по бюджету и налогам.

По его словам, возник риск того, что пойдет большой переток ставок в нелегальные обороты.

"Было принято решение перейти к обложению разницы между ставками и выплатами выигрышей. Ставку при этом проиндексировать, вместо 5% сделать 7%", - заключил он.

Ранее Сазанов заявил журналистам, что Минфин РФ смягчит налог на игорный бизнес, а корректировка дополнительных доходов не проводилась.

Минфин РФ планировал ввести налог на игорный бизнес в размере 5% от принятых ставок для букмекерских контор. Министерство подчеркивало, что меры позволят учитывать не только обороты, но и реальный финансовый результат компаний. Кроме того, они обеспечат прозрачность игорного бизнеса, который традиционно имеет высокие обороты и низкую налоговую отдачу.