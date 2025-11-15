Зимбабве добыла 37 тонн золота за 10 месяцев 2025 года

По данным официального скупщика и экспортера золота в Зимбабве, компании Fidelity Gold Refinery, достигнутые результаты позволяют надеяться, что в 2025 году будет превышен начально установленный план по добыче 40 тонн золота

Редакция сайта ТАСС

ХАРАРЕ, 15 ноября. /ТАСС/. Добыча золота в Зимбабве составила 37,06 тонны золота за первые десять месяцев нынешнего года. Об этом свидетельствуют официальные данные Резервного (Центрального) банка Зимбабве.

По данным официального скупщика и экспортера золота в Зимбабве, компании Fidelity Gold Refinery, достигнутые результаты позволяют надеяться, что в 2025 году будет превышен начально установленный план по добыче 40 тонн золота. Из уже полученного драгоценного металла большинство, 27,7 тонны, приходится на старателей и мелкие компании, а на крупные - 9,3 тонны. Сложившаяся картина, считает ЦБ Зимбабве, подтверждает эффективность взятого правительством страны курса на поддержку именно старателей, которые затем сдают продукцию Fidelity Gold Refinery.

Одновременно было объявлено, что экспорт золота из Зимбабве в период с января по сентябрь 2025 года подскочил на 71%, до $1,93 млрд, по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года, что объясняется как увеличением производства, так и ростом мировых цен.

Ранее президент Горнорудной палаты страны Томас Гоно заявлял, что Зимбабве планирует довести добычу золота до 40 тонн по итогам нынешнего года, а в перспективе - до 100 тонн в год. В прошлом году золото стало основным экспортным товаром, оно обеспечило самый большой доход - $1,52 млрд.

В последние годы золотодобывающая отрасль переживает активный рост во многом за счет поддержки со стороны правительства. Крупные инвестиции помогли оживить заброшенные рудники и увеличить производство на действующих. Были повышены закупочные цены, созданы благоприятные условия для того, чтобы старатели сдавали добытое золото в официальные конторы. Со временем Зимбабве надеется войти в число ведущих стран Африки по добыче золота.