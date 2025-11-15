Допдоходы в бюджет России составят порядка 218 млрд рублей в 2026-2028 годах

Это произойдет из-за введения в стране технологического сбора

МОСКВА, 15 ноября. /ТАСС/. Дополнительные доходы в федеральный бюджет России от введения с 1 сентября 2026 года технологического сбора составят порядка 218 млрд рублей в 2026-2028 годах. Об этом заявил статс-секретарь - замминистра финансов России Алексей Сазанов, комментируя поправки в Налоговый кодекс РФ.

"С учетом того, что он (технологический сбор - прим. ТАСС) только с 1 сентября будет применяться, это порядка 20 млрд рублей. Потом в 2027 году - порядка 88 млрд рублей, порядка 110 млрд рублей, начиная с 2028 года. Предельная ставка сбора составит 5 тыс. рублей", - отметил он на комитете Госдумы по бюджету и налогам.

Ранее журналистам в пресс-службе Минпромторга пояснили, что технологический сбор планируется вводить в России поэтапно - сначала его будут взимать с готовой электронной аппаратуры, в том числе с ноутбуков и смартфонов, а затем с электронных компонентов и модулей.

Газета "Ведомости" со ссылкой на два источника, близких к Минпромторгу и Минфину, сообщила, что власти определились с реализацией нового механизма технологического сбора. Поправки в закон о промышленной политике разработал Минпромторг, Минфин, в свою очередь, внес это 6 ноября на рассмотрение правительства. Введение сбора планируется с 1 сентября 2026 года, что позволит бизнесу подготовиться к новым требованиям.