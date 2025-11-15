Президент Болгарии раскритиковал связанный с "Лукойлом" закон

Румен Радев предположил, что "над болгарским правительством стоит сильная неформальная власть, которая заставила принять эти непрозрачные решения"

СОФИЯ, 15 ноября. /ТАСС/. Президент Болгарии Румен Радев считает назначение особого торгового управляющего активами компании "Лукойл" в стране нелегитимным. Об этом глава государства сказал на брифинге, информирует пресс-служба президента.

"Правящее большинство проголосовало за индульгенцию бесконтрольной деятельности особого торгового управляющего в "Лукойле", которая развязывает им руки для безобразий. Когда исчезают дебаты в парламенте, исчезает и политика, а на ее место приходит диктатура. Конституция уже не имеет значения, законы и аргументы не имеют значения, и это действительно опасная тенденция", - сказал болгарский президент.

Радев добавил, что не было сомнений в том, что "Лукойл" получит лицензию на продолжение работы не только в Болгарии, но и во всех европейских странах, так как США - стратегический союзник Европы.

"Попытки демонстрации супердостижений в дипломатии звучат на этом фоне слегка нелепо", - отметил он, комментируя заявления правительства о достигнутом успехе.

Президент подчеркнул, что законом, который утвердил новый статус особого торгового управляющего в "Лукойле", правящее большинство "отменило гарантии по контролю, дало ему возможность распоряжаться акциями и собственностью, что противоречит положениям Конституции Болгарии о неприкосновенности частной собственности".

"Проголосовали за индульгенцию - особый торговый управляющий не подлежит административному и судебному контролю, находится вне национального и европейского правового мира", - сказал Радев.

Президент отметил, что и само назначение особого управляющего "Лукойлом" противоречит закону, так как перед этим актом утвержденный в должности Румен Спецов должен был представить шестимесячный план работы, который должен был быть одобрен Советом безопасности правительства, чего сделано не было.

"Деятельность, которая начинается с нарушения закона, очень скоро может привести к его абсолютному нарушению", - подчеркнул Радев. Он дополнил, что способом, каким был принят соответствующий закон в болгарском парламенте, "правящее большинство нарушило все правовые и моральные нормы". Он предположил, что "над болгарским правительством стоит сильная неформальная власть, которая заставила принять эти непрозрачные решения".