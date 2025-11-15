В Вологодской области запустили геопортал, туристический и инвестпорталы

Это самые крупные и важные решения 2025 года в IT-сфере региона, сообщила министр цифрового развития области Анастасия Ильина

МОСКВА, 15 ноября. /ТАСС/. Геопортал Вологодской области, обновленные туристический и инвестиционный порталы, а также мобильное приложение "Вологодский городовой" успешно запустили в этом году в регионе. Это самые крупные и важные решения этого года в IT-сфере региона, которые дальше будут совершенствоваться на пользу жителям, сообщила в интервью ТАСС министр цифрового развития Вологодской области Анастасия Ильина в ходе форума "Цифровые решения".

"В 2025 году мы разработали порядка 15 цифровых сервисов для региона, в первую очередь для граждан. Если говорить о тех сервисах, которые считаем самыми важными, то это внедрение Геопортала Вологодской области, модернизация туристического, инвестиционного порталов, внедрение мобильного приложения "Вологодский городовой", - сообщила ТАСС министр.

Эта работа позволила создать мультисервисную модель. Например, геопортал содержит более 100 слоев для визуализации пространственных данных региона. Это позволяет принимать и управленческие решения на основе пространственных данных и обеспечивает жителей информацией в простой и удобной форме. Например, информирует о расположении зон для отдыха, сообщила министр.

"На новом туристической портале мы реализовали очень удобный сервис - конструктор маршрута, где можно построить турмашрут на день, два, три, и это действительно очень удобно. Инвестиционный портал Вологодской области - это концентрация цифровых сервисов, таких, как инвестиционная карта Вологодской области, которая содержит наиболее привлекательные инвестиционные площадки и личный кабинет инвестора, который позволяет в режиме одного окна взаимодействовать с инвестором и подбирать ему те площадки, которые необходимы для осуществления своей деятельности", - сообщила глава Минцифры области.

О "Вологодском городовом"

Мобильное приложение "Вологодский городовой" - это нужный и важный формат получения обратной связи от граждан, отметила министр. "Это специальная платформа исключительно для жителей области. Запустили мы ее с 1 октября. На сейчас порядка трех тысяч зарегистрированных и более одной тысячи обращений, которые уже отработаны. В первую очередь это подача обращений граждан по всем вопросам, которые их интересуют. Сейчас мы видим, что больше всего интересуют вопросы ЖКХ, благоустройства и дорожного хозяйства", - сообщила министр.

С помощью этого приложения жители могут получать информацию о событиях в регионе, социально значимых уведомлений, принимать участие в голосованиях и опросах. Так, в ноябре вологжан информировали о мерах поддержки семьи в рамках программы губернатора области "Семья - оплот Русского Севера", о соблюдении правил дорожного движения и безопасности дорожного движения в регионе", - сообщила Ильина.

В дальнейшем планируется совершенствовать уже реализованные сервисы приложения и сокращать сроки рассмотрения обращений жителей. Сейчас применяется именно автоматическое распределение обращений по тематикам, что позволяет сократить сорок рассмотрения обращения. Затем планируется внедрить уведомления, к примеру, об аварийном отключении воды. В сфере дорожного хозяйства будут информировать, на каких участках дорог ведется ремонт, где меняется схема движения.

Форум впервые проводится Минцифры при поддержке правительства. Площадка объединяет ведущих представителей российского IT-бизнеса и органов государственной власти для диалога по всем направлениям цифровой трансформации.

