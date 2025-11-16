Кожемяко: технопарки станут драйвером развития ДФО

Губернатор региона отметил, что они вызывают большой интерес как у российских, так и зарубежных инвесторов

ВЛАДИВОСТОК, 16 ноября. /ТАСС/. Создание технопарков на Дальнем Востоке является шагом к развитию округа, сегодня они вызывают большой интерес как у российских, так и зарубежных инвесторов. Об этом ТАСС сообщил губернатор Приморского края Олег Кожемяко.

"Это очень важное решение и поручение президента о создании технопарков на территории ДФО. Это шаг к развитию Дальнего Востока, шаг, скажем, к конкурентным условиям, которые здесь диктует сегодня Азиатско-Тихоокеанский рынок, поэтому технопарки - это драйвер развития нашего региона. И, безусловно, мы надеемся и видим, что они вызывают большой интерес у инвесторов как с российской, так и с зарубежной стороны. Поэтому Приморский край горячо поддерживает все решения и уже сегодня претворяет их в жизнь", - сказал губернатор.

Кожемяко отметил, что сегодня в регионе ведется работа по созданию промышленных парков, в частности, строится парк в городе Большой Камень. "Я думаю, что в Уссурийске он обязательно должен быть, в том числе там будет создаваться международная территория опережающего развития, которая будет представлять собой площадку и для инновационных решений, и для промышленности, где инвесторам будут представлены условия и с подключением всех инженерных структур, представлением площади, офисного здания", - сообщил глава региона.

Он также рассказал, что в инновационном научно-технологическом центре (ИНТЦ) на территории Дальневосточного федерального университета будут разрабатывать ИИ, цифровые решения, биотехнологии, а также различные фармацевтические препараты. "И первые уже резиденты ИНТЦ есть, также как есть и на Большом Камне", - добавил Кожемяко.

Ранее президент России Владимир Путин поручил обеспечить создание к 2030 году в регионах Дальнего Востока и Арктической зоны РФ не менее 10 промышленных, техно- и бизнес-парков для малого и среднего бизнеса, работающего по направлениям национальных технологических приоритетов.