Слуцкий предложил ввести дополнительный отпуск для предпенсионеров и пенсионеров

Предполагается, что таким гражданам будут предоставлять еще пять дней отпуска

МОСКВА, 16 ноября. /ТАСС/. Группа депутатов от ЛДПР во главе с лидером партии Леонидом Слуцким разработала законопроект о предоставлении работникам предпенсионного возраста и работающим пенсионерам дополнительного оплачиваемого отпуска на пять дней в году. Документ, направленный на заключение в правительство РФ, есть в распоряжении ТАСС.

"Мы предлагаем установить для работников предпенсионного возраста и работающих пенсионеров дополнительный оплачиваемый отпуск сроком не менее пяти календарных дней. Мера станет отличной профилактикой выгорания, даст возможность восстановить силы, сохранить здоровье и продолжить заниматься любимым делом без перегрузок", - сказал ТАСС Слуцкий.

Законопроектом предлагается внести изменения в Трудовой кодекс РФ, предусматривающие ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск продолжительностью не менее пяти календарных дней для указанных категорий работников, если они не имеют права на другие дополнительные отпуска, предусмотренные законодательством.

По словам Слуцкого, сотрудники старшего возраста зачастую обладают высокой квалификацией, значительным опытом и глубоким пониманием производственных процессов, однако вынуждены адаптироваться к изменениям рынка труда и сталкиваются с повышенными нагрузками. "Опасаясь потери работы, эти спецы неизбежно сталкиваются с серьезными психологическими и физическими перегрузками, пытаясь поспеть за молодыми коллегами", - добавил он.

"Действующее трудовое законодательство не в полной мере учитывает возрастные особенности профессионалов старшего возраста, что приводит к увеличению риска выгорания и хронической усталости. Не выдерживая стресса и конкуренции, работники, которые могли бы еще ни один год трудиться на благо компании, нередко принимают решение окончить свой трудовой путь", - отметил парламентарий.