Эксперт Лищук: производители могут скрывать истинный состав продуктов питания

В частности, речь идет о сложносоставных кондитерских изделиях, рассказал управляющий партнер консалтинговой компании Retail4You

МОСКВА, 16 ноября. /ТАСС/. Производители продуктов питания могут утаивать их истинный состав, пряча нежелательные ингредиенты в сложносоставных компонентах. Об этом ТАСС рассказал управляющий партнер консалтинговой компании Retail4You Сергей Лищук.

По его словам, честный производитель подробно описывает состав, указывая на упаковке подробный перечень ингредиентов. Например, если речь идет о сиропе.

"Это касается, в частности, сложносоставных кондитерских продуктов. Крайне важен их состав, и его расшифровка нужна полностью. Чем она подробнее, тем лучше и тем меньше у производителя возможностей что-то самовольно заменить. Эту меру можно было бы сделать обязательной", - сказал Лищук.

Эксперт отметил, что даже у добросовестных производителей качество товара может варьироваться, а его описание на упаковке при этом соответствует ГОСТу. "Сырье ведь всегда разное. Например, качество молока, его насыщенность полезными элементами летом выше", - сказал он.