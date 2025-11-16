Роскачество: доля российского вина в гипермаркетах выросла до 33,8% с 21,8%

В каждой крупной торговой сети его доля превышает 20%

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 16 ноября. /ТАСС/. Средняя доля российского вина в гипермаркетах в III квартале выросла с 21,8% до 33,8%. В крупном магазине на полках теперь представлено более 320 наименований российских вин, говорится в ежеквартальном мониторинге Роскачества по представленности российских вин в рознице (есть у ТАСС).

В исследовании отмечается, что во всех сетях гипермаркетов доля российского вина превышает 20%. Самые высокие показатели (46%) у "Ашана", более 30% - у сетей "Метро" и "Окей".

На втором месте по представленности российских вин магазины "у дома" - в них доля российского вина составляет около 30%, а среднее количество наименований на полках - 77 позиций. Самая высокая доля российских вин в магазинах сетей "Авоська" и "Ярче!" - порядка 41%. Практически все сети этого формата преодолели планку в 20%. "К близкой этому формату категории магазинов можно отнести и дискаунтеры, где лидерами по представленности российских вин стали сети "Чижик" (37,3%) и "Да!" (28,4%)", - отметили в Роскачестве.

Третье место заняли специализированные алкогольные магазины, в которых средняя доля российских вин превысила 27%. Самая высокая доля российского ассортимента в сети "Красное и белое" - 36,6%. В супермаркетах средний показатель вырос до 21% с 16% в первом мониторинге. Лидеры по представленности отечественных вин, где их доля составляет выше 25%, - Eurospar, "Перекресток" и "Ашан-супермаркет".

При этом в Роскачестве указали, что серьезно отличается ситуация в винотеках разных брендов - лучше всего с российскими винами работают в винотеках Ladoga Wine (38,9%), а самая небольшая доля российского вина в ассортименте SimpleWine (7%).

"Практически все сети, которые мы оценивали в предыдущие разы, в третьем мониторинге показали рост доли российского вина на полках. Средний показатель доли российского вина по всем сетям, по итогам апреля - июня был ниже 20%, сейчас он составляет уже 28%. Растет не только статистическая доля, но и реальный ассортимент, представленный на полках. <...> С учетом того, что это происходит в рамках трехмесячного периода, мы прогнозируем, что через полгода абсолютное большинство торговых сетей будут иметь долю полки близкую или выше 20%", - считает руководитель "Винного гида России" Олеся Латышева.

Исследование проводилось в 160 объектах 31 торговой сети, разделенных на 6 разных форматов. В показатель "формата" входят площадь магазина, общее количество вина на полке и ассортимент других товаров. Исследование проводится регулярно, с целью отслеживания динамики представленности российского виноделия.