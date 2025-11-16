Гражданский вариант российских дронов "Молния" впервые покажут на Dubai Airshow

Универсальность платформы дрона позволяет быстро модернизировать его под конкретные условия и задачи

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 16 ноября. /ТАСС/. Гражданский вариант российских FPV-дронов "Молния" (Lightning), применяемых в СВО, впервые покажут за рубежом на Международной авиационно-космической выставке Dubai Airshow 2025 в ОАЭ. Об этом сообщили в компании-разработчике.

"Российские беспилотные авиационные комплексы Lightning впервые представят на зарубежной выставке. Гражданские версии зарекомендовавших себя в ходе специальной военной операции FPV-дронов самолетного типа "Молния" могут применяться для практической подготовки операторов БПЛА, экспресс-разведки и мониторинга в различных отраслях, в поисково-спасательных операциях, для быстрой оценки обстановки в чрезвычайных ситуациях, оперативной доставки грузов и медицинских препаратов (массой до 6 кг), а также для исполнения других, требующих высокой мобильности, задач беспилотной авиации", - сообщил официальный представитель организации.

В организации подчеркнули, что БПЛА Lightning реализованы на платформе, "известной своими успехами в зоне СВО". "Военная версия FPV-дрона "Молния" очень востребована в войсках и получает многочисленные положительные отзывы бойцов, а также пожелания об увеличении объемов поставок. В то же время производитель ведет ежедневную работу с эксплуатирующими "Молнии" подразделениями, оперативно учитывает и внедряет рационализаторские предложения, которые также нашли применение в ее гражданской версии", - говорится в сообщении.

В компании-разработчике отметили, что универсальность платформы позволяет быстро и эффективно проводить модернизацию под конкретные задачи и условия применения. "Например, в странах Ближнего Востока беспилотные авиационные комплексы Lightning можно было бы использовать для мониторинга объектов добычи полезных ископаемых. Беспилотные авиационные комплексы Lightning обладают сопоставимыми с аналогами характеристиками, при этом имеют невысокую стоимость и возможность производства в больших объемах", - отметили в компании-разработчике.

Одна из ведущих мировых выставок в аэрокосмической и оборонной отраслях Dubai Airshow пройдет с 17 по 21 ноября.