Сенатор предложил проверять дееспособность продавцов квартир старше 60 лет

Айрат Гибатдинов подчеркнул, что за последние несколько лет случаев оспаривания сделок купли-продажи квартир стало существенно больше

МОСКВА, 16 ноября. /ТАСС/. Сенатор и член ЦК КПРФ Айрат Гибатдинов направил обращение главе Минюста Константину Чуйченко, в котором предложил оценить свою инициативу об обязательном подтверждении дееспособности при заключении сделок по продаже квартир продавцами, начиная с 60-летнего возраста. Письмо имеется в распоряжении ТАСС.

Документы, подтверждающие дееспособность при сделках с недвижимостью на данный момент, не являются обязательными по закону, но могут быть запрошены покупателем для снижения рисков.

"Прошу Вас изложить позицию министерства <...> относительно целесообразности закрепления требования, обязывающего при совершении нотариально удостоверяемой сделки купли-продажи недвижимости, в которой одной из сторон (собственником жилого помещения) выступает лицо, достигшее пожилого или старческого возраста (60 и 75 лет) или лицо, осуществляющее продажу единственного жилья, предоставлять документ, подтверждающий дееспособность", - сообщил Гибатдинов.

Сенатор отметил, что за последние несколько лет существенно возросло количество владельцев, оспаривающих сделки, связанные с куплей-продажей квартир.

Согласно данным Российской гильдии риелторов за 2024-2025 годы число судебных споров, в которых бывшие собственники пытаются вернуть недвижимость после продажи выросло на 15-20 процентов, сообщил Гибатдинов. При этом, исходя из данных статистики решений судов, как правило, недвижимое имущество возвращается бывшим владельцам, а сделки признаются недействительными по различным основаниям, также сообщил сенатор.

Часто участниками подобных мнимых сделок выступают пожилые граждане, которые в некоторых случаях требуют признать оспариваемую сделку недействительной в целях получения денежной выгоды, добавил сенатор.