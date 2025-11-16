LG зарегистрировала в России шесть товарных знаков

Они связаны с электронными и цифровыми продуктами

МОСКВА, 16 ноября. /ТАСС/. Южнокорейская корпорация LG зарегистрировала в России шесть знаков, связанных с электронными и цифровыми товарами, выяснил корреспондент ТАСС.

Среди них продукты бренда аудиосистем Xboom - XboomStage, XboomPower, XboomBuds. Они зарегистрированы по 9 классу международной классификации товаров и услуг (МКТУ) - аудиоколонки, наушники, акустические системы.

Также внесены в базу Роспатента товарные знаки Affectionate Intelligence, LG AI Processor, webOS по 9 и 42 классам МКТУ - обслуживание и обновление компьютерного программного обеспечения, чипы и микросхемы.

Все заявки на регистрацию товарных знаков были поданы из США в 2024-2025 годах компанией "ЭлДжи электроникс инк".

Дата истечения действия товарных знаков в РФ - 2034-2035 годы.

В марте 2025 года газета The Korea Times сообщала, что крупные южнокорейские корпорации, включая Hyundai Motor, LG Electronics и Samsung Electronics, изучают возможность вернуться на российский рынок в случае урегулирования конфликта на Украине и отмены антироссийских санкций. Как пишет газета, Россия является важным рынком с выраженным предпочтением в пользу корейских товаров и служит хабом между Центральной Азией и Европой.